Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç: "Emeğe Son Derece Saygılıyız"

HAK-İŞ Konfederasyonu ile Kayseri Büyükşehir, Melikgazi Talas Belediyeleri ile KASKİ arasında toplu iş sözleşme törenine iştirak edenBüyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç , Kayseri Belediye Modelinin referans belediye olmasında en büyük payın çalışanların olduğunu söyledi.Kayseri Belediyelerin çalışanların maaş ve ikramiyeleri ile ayni haklarını her zaman tam ve zamanında ödediğini ifade eden Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Kayseri Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan, Talas Belediyeleri ile KASKİ başkanların öncelikle çalışanların iş güvenliği ve sağlığına büyük önem verdiğini kaydetti.TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalar ile her zaman diyalog içerisinde olduklarını ve sendikanın yıkıcı değil yapıcı üslubunun iş barışını sağladığını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, " Hizmet İş Sendikası yapılan toplu iş görüşmeleri sonuçlandı. Bugün Kayseri'den 'Marka şehir' olarak bahsediliyor, Türkiye 'de övgüyle söz ediliyorsa bunu sağlayan çalışanlarımızdır. Çalışanlarımıza minnet duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte de el ele, gönül gönüle birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi zedelemeden Kayserimizi daha iyi noktalara taşımak, marka şehri olan Kayseri'yi markalar şehri haline getirmek için hep birlikte çalışacağız. Alın terleri kurumadan her türlü sosyal ve nakdi haklarını tam ve zamanında veriyoruz. Emeğe son derece saygılıyız. Sendika ile beraber ortak çalışmalar ve seminerler düzenliyoruz. Önemli olan iş güvenliği ve barışıdır" dedi.Başkan Dr.Memduh Büyükkılıçİmzalanan toplu iş sözleşmemizin belediyelerimize, çalışanlarımıza, sendikalarımıza ve şehrimize hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ