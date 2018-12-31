Başkan Dr.memduh Büyükkılıç "Erciyes Bu İlgi ile Anadolu'nun Kış Merkezi Olduğunu İspatlamıştır"
16 dakika önce
Hafta sonu Erciye Dağına kayak veya piknik yapmak için gelen vatandaşlarla sohbet eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, "Erciyes Kış Sporları merkezine kalabalık bir vatandaş kitlesinin yurdun dört bir tarafından gelmesi çok önemlidir.
Hafta sonu Erciye Dağına kayak veya piknik yapmak için gelen vatandaşlarla sohbet eden Kayseri Melikgazi
Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç
, "Erciyes
Kış Sporları merkezine kalabalık bir vatandaş kitlesinin yurdun dört bir tarafından gelmesi çok önemlidir. Bu tablo Erciyes'in Kış Sporları Merkezi olduğunun bir kanıtıdır" dedi.
Erciyes Kış Sporları merkezine yapılan yatırımlar ile devam eden yatırımlar ile alt yapı olarak bölge turizme hazır olduğunu belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, hafta sonu yapmış olduğu ziyaret ile hem işletme sahipleri ile hem de Erciyes Kış Sporları Merkezine gelen vatandaşlarla sohbet etti. Akdeniz
ve Karadeniz
bölgelerinden gelen araç plakaları özellikle komşu vilayetlerden gelenler ile Erciyes Dağının bir bölge turizm merkezi olduğunu ifade eden vatandaşlarla sohbet eden Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağının 365 gün hizmet veren, spor yapılabilen, otelleri ile konferanslar merkezi olmaya hazır olduğunu bunun için gerekli planlama ve yatırımların gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:41 Kaynak: İHA
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