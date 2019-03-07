Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Fuarlar Şehri Kayseri'ye Hazır Olun"
1 saat önce
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu'nun merkezinde ve İpek Yolu üzerinde yüzyıllardır ticaretin bir merkezi olan Kayseri'de son yıllarda her ay kurulan fuarların bir tesadüf olmadığını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç
, Anadolu'nun merkezinde ve İpek Yolu
üzerinde yüzyıllardır ticaretin bir merkezi olan Kayseri
'de son yıllarda her ay kurulan fuarların bir tesadüf olmadığını söyledi.
Kayseri'de yapılacak olan fuar ve tanıtım organizasyonlara belediye olarak her türlü yardım ve hizmetin verildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç "Kayseri bir ticaret, sağlık, tarım, spor, kış sporları, eğlence, toptan gıda, mobilya, tarih şehridir çünkü bu üstünlük yüzyılların birikiminin bir özelliğidir. Ancak son yıllarda ise birçok ürün hakkında fuar açılmaktadır. Bu fuarların açılması Kayseri şehrinin bir ürün ve müşteri potansiyelinin olduğunu gösterir. Bu gösterge de belediyelerin son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetlerin sonucudur. Çünkü Belediye yatırımları ile ticaret ve esnafa yatırım yapılmıştır. Bu yatırımların bir birikimi sonucu artık Kayseri bir bölge kentidir." dedi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü 14. Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ile Türk dünyası ve Akraba Toplulukları Fuarın açılışa iştirak eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, bu fuara yabancı, yerli birçok şirketin iştirak ettiğini dolayısıyla bir pazar ve ticaret ve üretim sürecinin başlanacağını kaydetti. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:21 Kaynak: İHA
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