Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Önemli "

Ziraat Mühendisi Osman Kafa tarafından; Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçelerde çalışanlarına yönelik "Süs havuzları, sulama sistemleri, havuz ışıklandırması" çalışmaları ile ilgili teknik ve idari bilgilerin anlatıldığı uygulamalı eğitim verildi.

Ziraat Mühendisi Osman Kafa tarafından; Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçelerde çalışanlarına yönelik "Süs havuzları, sulama sistemleri, havuz ışıklandırması" çalışmaları ile ilgili teknik ve idari bilgilerin anlatıldığı uygulamalı eğitim verildi.



Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Belediye personeline yönelik hizmet içi eğitimlere önem verdiklerini çünkü bilgili, bilinçli ve işinde uzman ve güvenli bir personelin iş hacmi kapasitesinin her zaman yüksek olacağını söyledi.



Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ziraat Mühendis Osman Kafa tarafından, Melikgazi Belediyesi Park bahçeler biriminde çalışan personele yönelik "Süs havuzları, sulama sistemleri, havuz ışıklandırması"nın anlatıldığı uygulamalı eğitimin son derece faydalı olduğunu belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi hizmet içi eğitimlere son derece önem vermektedir. Özellikle kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar ve eğitim programları belediyemizin olmaz ise olmazlarındandır. Çünkü kurumlar arası diyalog ve iş paylaşımı topluma hizmet olarak yansımaktadır. Bu kapsamda SULAMA tekniklerinin anlatıldığı seminer verilmiştir. Örnekler ile anlatılan seminere belediyemizin özelikle park ve bahçeler biriminde çalışan elemanların katılımı sağlanmıştır" dedi.



Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, referans belediye olarak hizmet içi eğitim seminerlerine büyük önem verdiklerini ve sonuçlarının da çok faydalı olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

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