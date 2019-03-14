Son Dakika Haberleri: Başkan Dr.memduh Büyükkılıç'ın 14 Mart Tıp Bayram Mesajı

Başkan Dr.memduh Büyükkılıç'ın 14 Mart Tıp Bayram Mesajı

56 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Mart tıp bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Dr.memduh Büyükkılıç'ın 14 Mart Tıp Bayram Mesajı, System.String[]
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Mart tıp bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayınladı.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın mesajı şöyle:

"Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayarız. İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarımızın insan yaşamına saygıyı ifade eden 14 Mart Tıp bayramınızı içten duygularımla kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum" - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:42 Kaynak: İHA

Melikgazi, belediye başkan adayı, 14 Mart, Memduh Büyükkılıç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çarpışma, Cumhurbaşkanı Özel Programı Nedeniyle Bu Hafta Yayınlanmayacak AK Parti'nin Trabzon Adayı Zorluoğlu, Afişinde İzmir Tramvayını Kullandı

Belediye Baştan Adayına Seçim Çalışmalarında Minik Kızı Eşlik Etti AK Parti İl Başkanı, Kendisine "Çaldınız" Diye Seslenen Seçmene Sert Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 13:38:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Dr.memduh Büyükkılıç'ın 14 Mart Tıp Bayram Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]