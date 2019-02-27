Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç: "Mahmut Sabah İsmi Bir Marka İdi"

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç: "Mahmut Sabah İsmi Bir Marka İdi"

34 dakika önce

Kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Mahmut Sabah ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yayınlamış olduğu mesajda Mahmut Sabah ismi bir marka olduğunu söyledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç:
Kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Mahmut Sabah ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yayınlamış olduğu mesajda Mahmut Sabah ismi bir marka olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yayınlamış olduğu mesajda şu açıklamalarda bulundu;

"Kayseri basın camiasının duayen ismi Mahmut Sabah kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Gazetecilikte 64 yıllık mesleki tecrübesi olan ve pek çok gazeteciyi yetiştiren Mahmut Sabah, 1980 yılında meslektaşlarıyla birlikte Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni kurdu. ve cemiyet başkanlığı yaptı. Kayseri' de gazeteciliğin gelişmesinde çok çaba gösterdi. 1990'da Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Son on yılın en başarılı gazetecisi" seçildi. Bu değerli Hemşerimiz için özel bir çalışma yaparak ismini yaşatacağız"

Mahmut Sabah yapmış olduğu haberler ile de bir bakıma Türkiye Tarihine ışık tuttuğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve 400'e yakın parlamenterin Kayseri cezaevine nakledilmesiyle, Yassıda mahkumları ve yakınlarıyla yaptığı haber, 17 Eylül 1967'de 40 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kayserispor- Sivasspor maçındaki olayları ve daha sonra 1969 yazında deprem yaratan Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) Genel Kurulu'nda yaşananları objektif bir yaklaşımla gazetesine taşıyarak yurt genelinde adını duyurduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:53 Kaynak: İHA

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