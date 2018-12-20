Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Mantar Üretim Tesisi ile Tarıma Bir Destek Daha"

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Mantar Üretim Tesisi ile Tarıma Bir Destek Daha"

38 dakika önce

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti belediyeye ait 2 işyerinin ihale ile kiraya verilerek istihdama ve ekonomiye katkı sağlanacağını söyledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç
Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti belediyeye ait 2 işyerinin ihale ile kiraya verilerek istihdama ve ekonomiye katkı sağlanacağını söyledi.

İş kurmak ve işyeri açmak isteyenler için bir fırsat olduğunu ve piyasada ve ihale ile de ekonomi de hareketlilik sağlanacağını belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç "mülkiyeti belediyemize ait olan MANTAR ÜRETİM TESİSİ ile bir işyerinin ihale ile kiraya vereceğiz. Böylece hem belediye yatırımlarına kaynak oluşturuyoruz, hem de piyasadaki işyeri darlığını hafifleterek ekonomiye ve istihdama hareketlilik kazandırıyoruz" dedi.

Turan mahallesinde yer alan MANTAR ÜRETİM TESİSİ ile ayrıca tarıma ve bölge kalkınmasına iyi bir örnek proje olduğunu ayrıca tarıma destek olacaklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kiraya verilecek işyerleri ile girişimciler için önemli olduğunu ve bu ihale ile iyi bir fırsat sunduklarını kaydetti.

MANTAR ÜRETİM TESİSİ ile Erenköy mahallesindeki işyeri İhalesinin 25 Aralık 2018 Salı günü yapacaklarını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kiralardan elde edilecek gelir ile Melikgazi İlçesine spor alanları, park ve bahçeler, Kapalı Semt Pazar yerleri, otoparklar ve sosyal konutlar inşa edileceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:18 Kaynak: İHA

Melikgazi, Kayseri, Memduh Büyükkılıç, Güncel
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