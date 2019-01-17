Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Öğretmenlere Özel Yatırımlar Yapılacak"

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Öğretmenlere Özel Yatırımlar Yapılacak"

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe sınırları içerisinde eğitim ve öğretim veren Sema Yazar Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okul idarecileri ve öğretmenler ile sohbet etti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç
Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe sınırları içerisinde eğitim ve öğretim veren Sema Yazar Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okul idarecileri ve öğretmenler ile sohbet etti.

Melikgazi Belediyesi olarak eğitim ve öğretim ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ile yatırımları öğrencilere anlatan Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe sınırları içerisinde yer alan bütün eğitim kurumlarına mali imkanlar ölçüsünde hizmet verdiklerini kaydetti.

Belediye olarak şehrimizin muhtelif semtlerinde okul yaparak ilçe halkının hizmetine sunduklarını hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç "İlçe genelinde tüm okulların spor sahalarını yeniledik. Basketbol ve spor alanları kazandırdık. Okullarda çevre ve bahçe düzenlemelerini yaptık. Okullar da öğretmenler odası, tiyatro ve konferans salonları ile kapalı spor salonları yaparak eğitimin hizmetine sunduk" dedi.

Okul yönetimi ve öğretmenler ile okulu gezerek bilgi alan ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi de gerçekleştirilen eğitim yatırımlarını Kayseri ilçelerinde de gerçekleştirileceğini bunun için gerekli programın hazırlandığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:38 Kaynak: İHA

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