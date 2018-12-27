Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Sokak Hayvanlarına Gıda Desteği Tek Merkezden"

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, soğuk geçen kış şartları nedeniyle şehirde bulunan sokak hayvanlarına gıda desteği sağlandığını söyledi.

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, soğuk geçen kış şartları nedeniyle şehirde bulunan sokak hayvanlarına gıda desteği sağlandığını söyledi.



Hava sıcaklığının eksilerin altında olduğu kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan ve kar altında yiyecek arayan kuşlar için park ve bahçe alanlarına yiyecek bırakıldığını belirten Başkan Dr.Büyükkılıç "Bu şehrin güzellikleri arasında yer alan kuş ve güvercinler yaz aylarında şehrimize canlılık katmaktadırlar. Bu şehrin havasını, suyunu paylaşıyoruz. Ancak bu kış aylarında yoğun kar yağışı ile beyaz örtüyü bürünen park ve yeşil alanlarda yem bulmakta zorlanan kuşlara belediye olarak destek veriyoruz. Parklarda kendilerine buğday ve darı gibi yemler verilmektedir. Melikgazi Belediyesindeki uygulamalar 16 ilçe de gerçekleştireceğiz. Tek tip ve tek renk ve model de olacak beslenme üniteleri ile bir bütünlük ve markalaşma sağlanacaktır. Şehrin bir kısmın da metal, diğerinde plastik ve tahtadan beslenme üniteleri olmayacaktır" dedi.



Vatandaşların kendilerine yakın parklara ekmek artığı bıraktıklarını bundan da son derece mutlu olduklarını belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, bu çalışmada özellikle çocukları teşvik ettiklerini, çünkü bu tür alışkanlıkların ileriki yıllarda toplumda ortak değerleri koruma, paylaşma ve sahiplenme duygularını pekiştirdiğini kaydetti.



Kırsal alanlarda bu durumun daha farklı olduğunu çünkü dağlarda ve arazilerde yiyecek bulamayan özelikle köpeklerin yerleşim yerlerine geldiklerini ifade eden Başkan Dr. Büyükkılıç, bu amaç ile Kayseri geneli için ilgili kamu kurum ve bakanlık temsilcileri ile bir planlama çalışması yaptıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

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