Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Yeni Trend: Kapadokya Treni ile Anadolu Turu Olacak"

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Yeni Trend: Kapadokya Treni ile Anadolu Turu Olacak"

55 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri merkezli Kapadokya Treni projesi ile İç Anadolu Turizmine ayrı bir misyon kazandıracaklarını söyledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri merkezli Kapadokya Treni projesi ile İç Anadolu Turizmine ayrı bir misyon kazandıracaklarını söyledi.

Kapadokya Treni turunun yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşacağını çünkü bu tur ile Kayseri tarihi kale ve kapalı çarşı, Erciyes Kış Sporları merkezi ve Kapadokya bölge gezisi ile devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şu açıklamalarda bulundu:

" Kapadokya Treni Turu Özellikle 18-25 yaş arası gençlerin günübirlik veya 2 günlük hafta sonu tatili için gittiği Kayseri ve Kapadokya, en çok ziyaret edilen yerlerden biri haline gelecektir. Foto-tur düzenleyen çok sayıda grup da, Kapadokya Treni ile Anadolu kültür serüvenini yaşayacaktır. Türkiye'nin dört bir tarafı demir ağlarla örülürken, en eski demiryolu hatlarından biri olan Kayseri tren hattı yeni bir turizm alternatif oluşturacaktır. Kış turizmi açısından Erciyes Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistleri Kayseri'ye çekmektedir. Bu tur ile Kayseri'de yer alan 4 medeniyetin buluştuğu tarihi mekanlar da tanıtılmış olacaktır. KAPATOKYA TRENİ ile yolculuğun ve güzergahtaki manzaranın muhteşemli aynı zamanda doğa ve fotoğraf meraklıların da ilgi odağı olacaktır. Trenin mevcut vagonlarının dışında tur şirketleri ile yıllık plan ile vagon kiralaması yapılacaktır."

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri için turizm ayrı bir ekonomik değer olduğunu var olan bu değeri ekonomik kazanca dönüştüreceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:13 Kaynak: İHA

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