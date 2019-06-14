Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "86 günlük tatilde; Parklarımız Çocuklarımıza Hazır"
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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "86 günlük tatilde; Parklarımız Çocuklarımıza Hazır"

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, okulların tatil olması ile birlikte yaklaşık 300 bin öğrencinin tatile başladığını ve belediye olarak çocuklara tahsisli parkların hazır hale getirildiğini söyledi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, okulların tatil olması ile birlikte yaklaşık 300 bin öğrencinin tatile başladığını ve belediye olarak çocuklara tahsisli parkların hazır hale getirildiğini söyledi.

Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 843 ayrı park bulunduğunu bu parklardan 282'sinin çok amaçlı ve büyük ölçekli olduğunu, her parkta çocuk oyun alanı ve grubunun bulunduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, parklarda ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahaları bulunduğunu, yürüyüş ve bisiklet yollarının yer aldığını kaydetti.

Oyun alanların zemini tartan veya sentetik çim

Yaz tatilinde çocukların gönüllerince eğleneceklerini ve oynayacaklarını ifade eden Başkan Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Yaz tatili gelmeden önce belediye olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan parklarda bakım ve onarım gerçekleştirdik. Çocuk oyun aletlerinin bakımını yaptık veya yenileri ile değiştirdik. Spor alanlarında bakım yaptık. Tüm bu çalışmaları çocukların rahat, temiz, güvenli ve yeşillikler içinde rahatça oyun oynayabilmeleri için yaptık. 84 günlük tatil süresince parkımız çocuklarımızın hizmetindedir. Daha doğrusu 834 parkımızı çocuklarımıza emanet ettik. Gönüllerince eğlensinler ve oynasınlar. Anne ve babaların da gönülleri rahat olsun." - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:04 Kaynak: İHA
Melikgazi, Mustafa Palancıoğlu, Güncel
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