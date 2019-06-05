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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu Açıklaması

24 dakika önce

Melikgazi Belediyesi olarak her Ramazan iaşe paketi hazırlayarak yiyecek ve ekmek yardımı alanlar ile bakıma muhtaç yaşlılara, hiçbir geliri olmayan ailelere verdiklerini hatırlatan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Belediye olarak iaşe dağıtımında büyük titizlik gösteriyoruz.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu Açıklaması, System.String[]
Melikgazi Belediyesi olarak her Ramazan iaşe paketi hazırlayarak yiyecek ve ekmek yardımı alanlar ile bakıma muhtaç yaşlılara, hiçbir geliri olmayan ailelere verdiklerini hatırlatan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Belediye olarak iaşe dağıtımında büyük titizlik gösteriyoruz. Şehrimizi doğu ve batı olmak üzere iki ayrı bölgeye ayırdık. Ramazan Ayı'nın ilk önce doğu bölgesinde sonra ise batı bölgesinde iaşe paketinin dağıtımı gerçekleştirdik. Melikgazi Belediyesi olarak iaşe paketini kişi saygınlığı korunarak ve onurları incitilmeden-veren el, alan eli görmeden-dağıtımı gerçekleştirildi." dedi.

İaşe paketlerin dağıtımının tamamlandığını ve dağıtımın isim listesine göre yapılarak izdihama yer verilmediğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, hiçbir izdihama, kargaşaya ve insan haysiyet ve onurunu zedelemeden verildiğini kaydetti.

İaşe paketlerini dağıtırken dağıtımın rastgele yapılmadığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, isim listesi üzerinden dağıtım yapıldığını tekrarlayarak, bu yardımları gerçekleştirirken hayırseverleri de teşvik etmek istediklerini söyledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:35 Kaynak: İHA
Melikgazi, Mustafa Palancıoğlu, Güncel
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