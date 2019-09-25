Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu Açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu Açıklaması

15 dakika önce

2019 yılı Ağustos ayı ile 15 Eylül tarihleri arasındaki 45 günlük süre içinde 111 işyeri açma ruhsatı verildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bölgemizde açılan işyerleri, büyümenin, gelişmenin ve ticaret hacminin bir ifadesidir" dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu Açıklaması, System.String[]

2019 yılı Ağustos ayı ile 15 Eylül tarihleri arasındaki 45 günlük süre içinde 111 işyeri açma ruhsatı verildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bölgemizde açılan işyerleri, büyümenin, gelişmenin ve ticaret hacminin bir ifadesidir" dedi.


Kayseri'nin 565 bin nüfusu ile en kalabalık ilçesi olan Melikgazi Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetlerden dolayı her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini bunun en büyük göstergesinin yeni açılan işyerleri olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak yeni yollar açıyor ve parklar inşa ediyoruz. Sosyal ve spor tesisleri yapıyoruz. Bu hizmetlere orantılı olarak hızlı bir kentleşme gerçekleşmektedir. Bu kentleşme ile ticaret artmakta ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Bunun en büyük göstergesi 2019 yılı Ağustos ayı ile 15 Eylül tarihleri arasında 111 işyeri açmak için ruhsat başvurusunda bulunmuştur. Geçen yıl aynı tarihler arasında ise bu sayı 74 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl itibari ile yüzde 50 bir artış gözlenmektedir" dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, işyeri açılışı ve ruhsat başvuruların özellikle gelişmekte olan semtlerde açılmasının tesadüfi olmadığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da eylem yapan aile, oğlunun ölüm haberini HDP binası önünde aldı
Diyarbakır Kulp'ta HDP'lilerin şehit yakınlarına hakareti gerginliğe neden oldu MHP lideri Bahçeli, parti yöneticileri ve milletvekilleri ile bir araya gelecek Günlük burç yorumları 25 Eylül 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 09:01:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]