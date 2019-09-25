Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu Açıklaması

2019 yılı Ağustos ayı ile 15 Eylül tarihleri arasındaki 45 günlük süre içinde 111 işyeri açma ruhsatı verildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bölgemizde açılan işyerleri, büyümenin, gelişmenin ve ticaret hacminin bir ifadesidir" dedi.



Kayseri'nin 565 bin nüfusu ile en kalabalık ilçesi olan Melikgazi Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetlerden dolayı her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini bunun en büyük göstergesinin yeni açılan işyerleri olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak yeni yollar açıyor ve parklar inşa ediyoruz. Sosyal ve spor tesisleri yapıyoruz. Bu hizmetlere orantılı olarak hızlı bir kentleşme gerçekleşmektedir. Bu kentleşme ile ticaret artmakta ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Bunun en büyük göstergesi 2019 yılı Ağustos ayı ile 15 Eylül tarihleri arasında 111 işyeri açmak için ruhsat başvurusunda bulunmuştur. Geçen yıl aynı tarihler arasında ise bu sayı 74 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl itibari ile yüzde 50 bir artış gözlenmektedir" dedi.



Başkan Dr. Palancıoğlu, işyeri açılışı ve ruhsat başvuruların özellikle gelişmekte olan semtlerde açılmasının tesadüfi olmadığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ