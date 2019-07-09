Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Bu kupa azmin, inancın ve disiplinli çalışmanın eseridir"
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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Bu kupa azmin, inancın ve disiplinli çalışmanın eseridir"

7 dakika önce

Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ile Şehit-Gazi Dul ve Yetimler Dernek Başkanı Yılmaz Uçkan, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na ziyarette bulunarak Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ile Şehit-Gazi Dul ve Yetimler Dernek Başkanı Yılmaz Uçkan, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na ziyarette bulunarak Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü adına konuşma yapan Yılmaz Uçkan; "Kayseri şehrimizde engelliler spor yapıyor, hatta bir takım oluşturarak karşılaşmalar yaparak spor camiasında ismini duyuyorsa, sonuçları ile de başarı elde ediyorsa bundan Melikgazi Belediyesi'nin büyük destek ve katkıları bulunmaktadır. Melikgazi tekerlekli sandalye basket takımı Ligi 3 tamamlayarak bir üst lige çıkma başarısını gösterdiği için kupa aldılar. Bundan dolayı bugün Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek, almış olduğumuz kupayı kendilerine hediye ediyoruz. Melikgazi'nin başarılar vitrininde yerini alacaktır" dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ziyaret ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Melikgazi Belediyesi öncelikle engelleri ortadan kaldırdık, engelsiz bir yaşam sağlayama çalıştık. Sonra da bu sosyal sorumluluk ve sosyal belediyecilik anlayışımız ile topluma kazandırdık. Sosyal, spor ile kültür çalışmalarımıza ortak ettik. Şimdi de bu çalışmaların adeta meyvesini alıyoruz. Bu kupa bir azmin, inancın ve dayanışmanın sonucu alınmıştır. Bu kupa beni çok duygulandırdı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Bedensel Engelliler Ampute Spor Kulübü'nün Ligi 5 tamamlamasından ve iki sporcunun da milli takıma çağırılmasından dolayı son derece mutlu olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:45 Kaynak: İHA
Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Spor
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