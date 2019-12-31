Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu Doç.Dr. Halil Tekiner ile Doç. Dr. Hacer Tokyürek'i Tebrik Etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu Doç.Dr. Halil Tekiner ile Doç. Dr. Hacer Tokyürek'i Tebrik Etti - Son Dakika

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu Doç.Dr. Halil Tekiner ile Doç. Dr. Hacer Tokyürek'i Tebrik Etti

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Halil Tekiner ile Doç. Dr.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu Doç.Dr. Halil Tekiner ile Doç. Dr. Hacer Tokyürek'i Tebrik Etti, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Halil Tekiner ile Doç. Dr. Hacer Tokyürek'i "Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi" ödüllerine layık görülmelerinden dolayı kutlayarak "Erciyes Üniversitemiz artık bir dünya üniversitesi olup başarıları ve akademik çalışmaları ile ses getirmekte ve örnek gösterilmektedir. Bundan dolayı şehrimiz adına mutlu oluyor ve gurur duyuyoruz." dedi.


Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri sahiplerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'nin 'MAKAR-I ULEMA' şehri olarak bilindiğini bugün de bu vasfını bu başarılar ile koruduğunu ve bilimin merkezi olduğunu kanıtladığını söyledi.


Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Halil Tekiner ile Doç.Dr. Hacer Tokyürek ile Kayseri isminin bir kez daha başarısının gündeme geldiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şahsında kendilerini kutladığını ve başarılı çalışmalarının devamını dilediğini kaydetti. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Mustafa Palancıoğlu, Halil Tekiner, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:38 Kaynak: İHA
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