Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Emeklilere Yönelik Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ile Gönüller...
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Emeklilere Yönelik Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ile Gönüller...

1 saat önce

Türkiye Emekliler Dernek Başkanı Gazi Aykırı ile Yönetim Kurulu Üyeleri; Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu;
Türkiye Emekliler Dernek Başkanı Gazi Aykırı ile Yönetim Kurulu Üyeleri; Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Türkiye Emekliler Dernek Başkanı Gazi Aykırı, Emekliler olarak parklarda oturarak vakit geçirmek gibi bir çalışma içinde olmadıklarını ve mesleki yaşamlarındaki başarılarını bu sefer toplumun sosyal projelerde devam ettirmek istediklerini ve bu amaç ile projeler ürettiklerini belirterek şunları söyledi.

"Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun Melikgazi için Referans projeleri içerisinde Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ile ilgili olarak ortak çalışma yapmak istiyoruz. Bilgi ve tecrübelerimizi gençlerle ile paylaşmak istiyoruz. Bu amaç ile ortak yapılabilecek etkinlik, çalışma ve yatırımlar konusunda görüşme yapmak istedik'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise yaptığı açıklamada "Melikgazi için referans projeler içerisinde emeklilere yönelik Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ile Gönüller Platformu projelerimiz bulunmaktadır. Bunun yanında dolaylı olarak Esnaf Masası, E-ticaret, Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi gibi projelerimizde tecrübelerinden yararlanabileceğiz. Bu projelerimiz emekliler için tam bir fırsat olacaktır. Gençlerin dolayı ile gelecek kuşakların yetiştirilmesinde bilgi ve tecrübelerin büyük önemi vardır" dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Emeklileri kapsayan veya yönelik tüm kurum, kuruluş, dernek ve kulüpler ile diyalog ve dayanışma içerisinde çalışacaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:53 Kaynak: İHA
gazi, türkiye, melikgazi, mustafa palancıoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel hakem Fernanda Colombo'ya Türkiye'den evlilik teklifi! Opr. Dr. Kemal Bayazıt 89 yaşında hayatını kaybetti Türkiye, Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı'nın iadesini istedi AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 17:39:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Emeklilere Yönelik Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ile Gönüller...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]