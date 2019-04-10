Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Kayseri Şeker Kayseri'nin Değil İç Anadolu'nun Ekonomisine Katkı...

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Kayseri Şeker Kayseri'nin Değil İç Anadolu'nun Ekonomisine Katkı...

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; "Kayseri Şeker fabrikası, 1955 yılından beri Kayserinin değil, iç Anadolu bölgesinin tarım ekonomisine katkı sağlamaktadır" dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; "Kayseri Şeker fabrikası, 1955 yılından beri Kayserinin değil, iç Anadolu bölgesinin tarım ekonomisine katkı sağlamaktadır" dedi.

Kayseri Pancar Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası büyük bir oy oranı ile seçilen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek 'Hayırlı Olsun' temennisinde bulundu. Melikgazi ilçesinin şehir ekonomisinin ve üretim adeta lokomotifi olduğunu belirten Kayseri Pancar Kooperatife Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Melikgazi Belediyesi'nin girişimcilere destek olan ve yatırımları ile üretimin önünü açan bir belediyedir. Tarım depoları, Mantar Üretim tesisleri ile birlikte arıcılık, tavukçuluk ve mantar üretim ile ilgili meslek eğitim kursları akla ilk gelenlerdir. Bugün şehrimizde tarıma dayalı bir gelişme ve markalaşma varsa Kayseri belediye Modelinin bir sonucudur" dedi.

Kayseri Pancar Kooperatife Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile yönetim kurulu üyelerinin ziyaretlerinden son derece memnun kaldığını bildiren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise; "Kayseri şeker fabrikası 1955 yılından itibaren sadece Kayseri için değil İç Anadolu Bölgesinde Tarımına öncü, yönlendirici ve katkı sağlayan bir üretim tesisidir. Aynı zamanda şehrimiz için de bir markadır. Sadece şeker üretimi ile değil seracılık ile şehrimizin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:13 Kaynak: İHA
İç Anadolu, Kayseri Şeker, Mustafa Palancıoğlu, Kayseri, Güncel
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