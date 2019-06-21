Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Kayserili Milli Sporcu Özge Yılmaz'a başarılar diliyoruz"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Oyunlarında masa tenisi branşında ülkemizi temsil edecek olan Kayserili Milli Sporcu Özge Yılmaz'a başarılar diledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Oyunlarında masa tenisi branşında ülkemizi temsil edecek olan Kayserili Milli Sporcu Özge Yılmaz'a başarılar diledi.



Belarus'un Başkenti Minsk'te 21-30 Haziran 2019 tarihleri arasında 15 branşta yapılacak olan karşılaşmalarda yine Kayseri'nin gündeme geleceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ferdi, karışık ve takım olarak yapılacak olan masa tenisi müsabakalarında ülkemizi temsil edecek olan Kayserili sporcu Özge Yılmaz'ın Avrupa Oyunları için hazırlıklarını başarı ile tamamladığını kaydetti.



Kayserili Milli Sporcunun Avrupa'dan sonra şimdi de Dünya Şampiyonasında ülkemizi ve Kayseri'yi yine başarı ile temsil edeceğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Özge Yılmaz ile A Milli Takım ve İl Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü Halil Adak'a başarılar dilediğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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