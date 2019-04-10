Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Kayserispor Bu Şehir İçin Bir Markadır"

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Kayserispor Bu Şehir İçin Bir Markadır"

2 saat önce

Kayserispor Kulüp Başkanı Dr. Erol Bedir ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve antrenör Hikmet Karaman 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası büyük bir oy oranı ile seçilen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu
Kayserispor Kulüp Başkanı Dr. Erol Bedir ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve antrenör Hikmet Karaman 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası büyük bir oy oranı ile seçilen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek, başarılarından dolayı tebrik ettiler 'hayırlı olsun' temennisinde bulundular.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu tebrik ederek, çalışmalarında başarılar temennisinde bulunan Kayserispor Kulüp başkanı Dr. Erol Bedir "Bugün Kayseri'de sporda bir başarı var ise bunun temelinde Belediye Başkanların kulüplere olan destek ve hizmetleri vardır. Her semtte spor tesisleri ile alt yapı da bir oluşum sağlanmıştır. Amatör ruh profesyonel bir spor çevresini şehrimize kazandırmışlardır. Taraftar ile barışık bir spor yönetimi ile Kayserispor bugün şehrin sporseverlerini kucaklamaktadır " dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, Kayserispor Kulüp Başkanı Dr. Erol Bedir ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretlerinden son derece memnun kaldığını özellikle kulüp yöneticilerinden spor ile ilgili övgü dolu sözlerin çalışmalara ve çalışanlarına şevk katacağını söyledi.

Kayserispor'un bu şehir için bir kazanç ve marka olduğunu ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu "Kayseri'yi markalar şehri yapacağız. Bu neden ile öncelikle bir marka olan Kayserispor bu marka olmuş işlevini ve önceliğini yine bu şehrimizin tanıtımı, sporumuzun ve ekonomimizin gelişimi adına değerlendireceğiz, geliştireceğiz ve katkı sağlayacağız" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:42 Kaynak: İHA
Melikgazi, Mustafa Palancıoğlu, Kayserispor, Güncel
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