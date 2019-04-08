Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları İstihdama Destek...
1 saat önce
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Meslek Edindirme Kursları bütünlüğünde, 114 ayrı branşta verilen kurslar ile bireylere meslek öğretildiğini dolayısı ile istihdama destek sağlandığını söyledi.
Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu
, Meslek Edindirme Kursları bütünlüğünde, 114 ayrı branşta verilen kurslar ile bireylere meslek öğretildiğini dolayısı ile istihdama destek sağlandığını söyledi.
Melikgazi Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından ortaklaşa düzenlenen kursların devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Adli Kalem İşleri meslek kurslarında kursiyerlere Hukuksal terimleri, Hukuk Terminolojisi, hukukta dosyalama, arşivleme, Dava Hizmetleri, Anayasal hak ve sorumluluklar gibi konularda eğitim verildiğini kaydetti.
Meslek Edindirme ve Sanat kurslarına yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Düzenlediğimiz kurslar sayesinde kursiyerlerimize 3 ay süresince 80 saat boyunca teorik ve uygulamalı eğitim vermek suretiyle nitelikli birer adli çalışan olarak hukuk sistemimizde görev alabileceklerdir. Bu kurslar ile ekonomiye ve istihdama katkı sağlıyor destek oluyoruz" dedi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:12 Kaynak: İHA
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