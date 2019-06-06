Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Melikgazi Belediyesi yaz okulunda çocuklar eğlenerek öğrenecekler"
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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Melikgazi Belediyesi yaz okulunda çocuklar eğlenerek öğrenecekler"

57 dakika önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Bu yıl yaz okullarımız 18 ayrı semtte bulunan sosyal ve spor tesislerimizde, eğitim, spor ve kültür merkezlerinde olmak üzere 54 ayrı branşta gerçekleştirilecektir.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Bu yıl yaz okullarımız 18 ayrı semtte bulunan sosyal ve spor tesislerimizde, eğitim, spor ve kültür merkezlerinde olmak üzere 54 ayrı branşta gerçekleştirilecektir. Yaz okullarına kayıtlarımız devam etmekte olup, ilgi her sene olduğu gibi bu senede son derece yoğun olmaktadır" dedi.

Yaz Okulu kayıtlarının devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu 8-13 yaş grubu çocukların katılabileceği Yaz Okulların ücretsiz olduğunu söyledi. Çocukların yaz tatillerine verimli bir şekilde değerlendirmelerine ve eğlenirken öğrenmelerine imkan sağlamak amacıyla yaz okullarını açtıklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Çocuklarımızı ve gençlerimizi çok önemsiyoruz. Onların iyi yetişmelerini sağlamak adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Okullar yaptırıyor, kurslar düzenliyor, okulların çevre düzenlenmesi yaparak, basketbol ve futbol sahaları yapıyoruz. Başarılı öğrencileri ödüllendiriyoruz. Bu seneki yaz okullarımız ise sosyal ve spor tesislerimizde olmak üzere toplam 54 branşta gerçekleştirilecektir. Yaz Okuluna kayıtlarımız başladı. Çocuklarımızın ilgisi her sene olduğu gibi bu senede son derece yoğun olmaktadır" dedi.

Bu yıl çocukların kişisel gelişimini sağlayacak olan değerler eğitimi, liderlik eğitimi, kişisel gelişim, sosyal hayatta iletişim gibi özel derslerin yer aldığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, seçmeli derslerde ise drama, satranç, el sanatları, tiyatro gibi yetenek derslerinin verileceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:16 Kaynak: İHA
Melikgazi, Mustafa Palancıoğlu, Güncel
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