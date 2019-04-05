Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'na Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Tamer ve Memduh Büyükkılıç...

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'na Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Tamer ve Memduh Büyükkılıç...

1 saat önce

Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili ve eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile AK Parti İl Yönetimi, Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'na Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Tamer ve Memduh Büyükkılıç..., System.String[]
Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili ve eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile AK Parti İl Yönetimi, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dediler.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek, 2019 projeleri hakkında bilgilerde alan heyet bu başarının esas kazancının Kayseri ve Kayserililer olduğunu söylediler. Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, örnek ve referans belediye Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun açıklamış olduğu projelerin Melikgazililer tarafından beğenildiğini ve takdir gördüğü bunun bir ifadesi olarak büyük bir oy oranı ile seçerek adeta tasdik ettiklerini söyledi. Kayseri Milletvekili ve eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, bu ziyaret ile bir bakıma Melikgazi Projelerine verilen onaya hayırlı olsun dediklerini ve Başkan Palancıoğlu'nu tebrik ederek her türlü destek ve katkının sağlanacağını söyledi.

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, bu seçimlerde Melikgazi'de partilerin değil projelerin adeta yarıştığını ve yarışı göğüsleyenin de yine Başkan Palancıoğlu olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'nin bir bütün olduğunu her karış için hazırlanan projelerin ve yatırımların teker teker gerçekleştirileceğini ama Kayseri'nin lokomotifinin Melikgazi olduğu, çünkü şehrin yarısından fazlasına hizmet verdiğini kaydetti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Nerede kalmıştık, diyerek hizmet ve yatırımlara devam edeceğiz. Biz kazanmadık, Kayserililer bize sorumluk verdi, güvendi. Şimdi sıra yatırımlarda bu açıdan kaybedecek zamanımız yok, Özellikle ekonomiyi artırıcı istihdama katkı sağlanacak yatırımlara öncelik verilecektir. Gönül ve sosyal Belediyecilik ilkemiz ise önceliklerimiz arasındadır" dedi.

Ziyaret sonrası çekilen hatıra fotoğrafı ile birlik ve beraberlik mesajları verilerek kazananın Kayseri olduğu vurgusu yapıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:52 Kaynak: İHA

İsmail Tamer, Mustafa Elitaş, Kayseri, Taner Yıldız, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkanı Halit Demir, Aldığı Yüzde 84,01 Oy Oranıyla Rekor Kırdı Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Faizler Değiştirildi İYİ Parti, Balıkesir'deki Seçim Sonuçlarına İlişkin İtirazda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 18:54:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'na Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Tamer ve Memduh Büyükkılıç...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]