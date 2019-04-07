Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Sabah Çorbası Melikgazi'den, Amaç Toplumsal Barış ve Birliktelik"

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Sabah Çorbası Melikgazi'den, Amaç Toplumsal Barış ve Birliktelik"

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sabah namazı sonrası kurulan iki çadır ile cami cemaatine Kayseri İl Müftüsü Doç.Dr. Şahin Güven ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte çorba ikramında bulunduğunu söyledi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sabah namazı sonrası kurulan iki çadır ile cami cemaatine Kayseri İl Müftüsü Doç.Dr. Şahin Güven ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte çorba ikramında bulunduğunu söyledi.

Hunat Camii'nde sabah namazı sonrasında kurulan çadırlarda sıcak çorba ikram ederek, gençler ile birlikte sohbet etme imkanı bulduklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu,"Melikgazi Belediyesi olarak çeşitli vesileler ile toplumda birlik ve beraberliği pekiştirmek, paylaşmak ve yardımlaşma duygularını geliştirmek amacı ile etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikler ile toplumsal barışa katkı sağlamak açısından Hunat camisinde kurulan iki çadırda sabah namazı sonrası sıcak çorba ikramında bulunduk" dedi.

Kayserililer ise, sabahın erken saatinde bu tür bir hizmetin verilmesinden son derece mutlu olduklarını ve önemli olan bu hizmetin sunulmasında fikir ve düşünce olduğunu belirterek "Bu birlikteliği sağladıkları için Sayın Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:45 Kaynak: İHA

Kayseri, Melikgazi, Mustafa Palancıoğlu, Güncel
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