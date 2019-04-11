Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Saygılı, Nezaket ve Huzur İçerisinde Projelerimiz Yarıştı"
1 saat önce
CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr.Sema Karaoğlu, Melikgazi CHP Melikgazi İlçe Yönetimi ile CHP Melikgazi Meclis Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr.
CHP Melikgazi
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:09 Kaynak: İHA
Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu
, Melikgazi CHP Melikgazi İlçe Yönetimi ile CHP Melikgazi Meclis Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu
'nu makamında ziyaret ve tebrik ederek 'hayırlı olsun' temennisinde bulundular
Melikgazi Belediyesi'nin Kayseri
için önemli bir merkez olduğunu belirten CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr.Sema Karaoğlu "31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde başarı göstermenizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bundan sonraki yeni göreviniz hayırlı olması temennisi ile başarılar diliyorum" dedi.
CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr.Sema Karaoğlu, Melikgazi CHP Melikgazi İlçe Yönetimi ile CHP Melikgazi Meclis Üyeleri ziyaretlerinden son derece memnun olduğunu bildiren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Mahalli İdareler Seçimleri sürecinde Kayserimiz kendine yakışanı yapmıştır. Karşılıklı saygı, nezaket ve huzur içerinde projelerin yarıştığı bir seçimi geride bıraktık. Şimdi sıra Melikgazi projelerini gerçekleştirmektir" dedi. - KAYSERİ
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