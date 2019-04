Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Ticaret Merkezlerine Alternatif Yollar Açıyoruz.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek hem yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettiler hem de beraber 2019 yılı belediye yatırımları hakkında bilgi aldılar.

Tebrik ziyaretinde konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy; "Bir şehir ya üretim merkezidir yada ticaret merkezidir. Ancak Kayseri ilimiz bulunmuş olduğu coğrafi yapıdan kaynaklanan sebep ile hem üretim hem de ticaret merkezidir. Bu Kayseri ve Kayserililer için bir kazançtır. Tarihi İpek yolu üzerinde yüzyıllardır. Kültürlerin merkezi olmuştur. Bu merkez aynı zamanda ticareti etkilemiş ve geliştirmiştir. Son yıllarda belediye yatırımları ile Kayserimiz hem ekonomik gelişme sağlamış hem de şehircilik alanında büyük ilerleme kaydetmiştir. Kayseri bütünlük içerisinde tüm kurum ve kuruluşlar dayanışma içerisinde çalışmaktadır. Kazanan Kayseri ve Kayserililer olmaktadır" dedi.



Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ziyaret ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Melikgazi Belediyesi olarak Kayserimizin kazançlarını, artılarını ve kaynaklarını iyi biliyoruz. Belediye olarak her açtığımız yeni yol ve cadde, asfaltladığımız her sokak aslında ticarete katkı sağlamaktadır. Yeni semtler ve yerleşim anlamları ile aslında ticaret hacmini artırıyoruz. Esnaf siteleri inşa ediyoruz. Ticaret merkezlerine alternatif yollar açıyoruz. Çünkü Kayseri kazanan ve kazandıran bir şehirdir. Anadolu'da bir bölge şehridir" ifadelerini kullandı.



KTO ile her zaman diyalog ve dayanışmasında içerisinde çalışacaklarını, ziyaret vesilesi ile oda üyelerine ve yönetimine teşekkür ettiğini ifade eden Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Meslek Edindirme Kursları içerisinde Dış Ticaret Kursu açtıklarını ve büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekledi. - KAYSERİ

