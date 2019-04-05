Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Yatırım ve Hizmetlerimiz Birey ve Aile Merkezli Olacak"

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Yatırım ve Hizmetlerimiz Birey ve Aile Merkezli Olacak"

57 dakika önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak yapılacak hizmet ve yatırımların birey ve aile merkezli olacağını çünkü toplumsal birlik ve beraberliğin ve devletin temelinin ailenin oluşturduğunu söyledi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak yapılacak hizmet ve yatırımların birey ve aile merkezli olacağını çünkü toplumsal birlik ve beraberliğin ve devletin temelinin ailenin oluşturduğunu söyledi.

Çok amaçlı ve büyük ölçekli parklar, sosyal ve spor tesisleri, kültür ve sanat merkezleri, geniş ve seri bulvar ve yolların yapımını tamamlayan en önemli unsurun mutlu ailelerin olduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu "Toplumu ayakta tutan ve devleti devlet yapan aile ve bu aileyi oluşturan bireylerdir. Kavgalı, birbirinden habersiz, komşu ilişkileri olmayan ve özellikle sanal alemde yaşayan ve sanal alem ile kendini özdeştiren toplum, değerlerini kaybeder. Değerlerini yitiren aile de toplumun sonudur. Bu amaç ile özellikle belediye yatırımlarımız ve çalışmalarımız mutlu, neşeli ve kendisi ile barışık bir aile yapısına yönelik olacaktır. Dolayısı ile toplumsal barış, huzur ve kaynaşma sağlanmasına vesile olunacaktır" dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2019 yılı çalışma planlamasında ve projeleri arasında bu konunun temel alındığını ancak bu konuda her türlü fikir ve projeyi de değerlendireceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:27 Kaynak: İHA

Melikgazi, Mustafa Palancıoğlu, Güncel
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