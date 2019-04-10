Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Yeni İlaçlama Makineleri ile Yaz Aylarında Daha Seri ve Etkin Bir...

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Yeni İlaçlama Makineleri ile Yaz Aylarında Daha Seri ve Etkin Bir...

2 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni kiralanan ilaçlama makineleri ve yeni bir ilaçlama tekniği ile yaz aylarında daha seri ve etkin bir ilaçlama yapılacağını söyledi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni kiralanan ilaçlama makineleri ve yeni bir ilaçlama tekniği ile yaz aylarında daha seri ve etkin bir ilaçlama yapılacağını söyledi.

İlkbahar döneminde haşarat ile mücadele çalışmalarını başlatıldığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yine ilçe sınırları içerisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlara ait binalarda talep edildiği takdirde ilaçlama çalışmasını yerine getirdiklerini belirtti.

Yeni ilaçlama makineleri ile daha etkin, verimli ve daha kısa sürede alan ilaçlama çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Kayseri şehir nüfusunun yarısına hizmet veren Melikgazi ilçesi olarak her geçen gün planlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyoruz. Bu amaç ile 5 adet yeni ilaçlama aracı kiraladık. Yeni alınan araçların arka tarafında 36 beygir gücünde 50 metre yatay ve mikro dozajlama ile ilaçlama yapabilen ilaçlama makinesi yerleştirdik. Araç üstü ilaçlama haznesi 360 derece dönebilmektedir. Yeni ilaçlama makineleri ile yol kenarlarında, park ve bahçelerdeki ağaçlar etkili bir şekilde ilaçlanacaktır. İlaçlama ile yaprak biti, ağaç sineği, örümcek ve kemirici böcekler imha edilmektedir. Dolayısı ile çevre sağlığı korunmaktadır." - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:26 Kaynak: İHA
Melikgazi, Mustafa Palancıoğlu, Güncel
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