Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Yurt dışında yaşasalar dahi Melikgazi'yi önemsiyor ve değer...
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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Yurt dışında yaşasalar dahi Melikgazi'yi önemsiyor ve değer...

2 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi İnter-net sayfasında yer alan Melikgazi İçin Bir Projem Var sayfasına son iki ayda 35 öneride bulunulduğunu ve bu uygulamanın aslında katılımcı yönetime de katkı sağlandığını söyledi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi İnter-net sayfasında yer alan Melikgazi İçin Bir Projem Var sayfasına son iki ayda 35 öneride bulunulduğunu ve bu uygulamanın aslında katılımcı yönetime de katkı sağlandığını söyledi.

Şehirde yaşayanların yönetime katılmalarının demokrasinin en temel hakkı olduğunu bu açıdan belediye yatırımlarında ve şehrin planlanmasında fikir, proje ve önerilerinin önemli olduğunu hatırlatan Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu "Yatırımların planlanmasında sivil toplum kuruluşlarının, mesleki ve oda yönetimlerinin, mahalle muhtarlarının görüş ve önerilerini dikkate alıyoruz. Belediyemizin WEB sayfasında "Bir Projem Var!" başlığı bulunmaktadır. Bu başlık içinde yer alan bilgiler ışığında belediyemiz yatırımlarına projeleri ile destek olabilir, şehrin planlanmasına katkı sağlayabilirler. 2019 yılının Nisan ve Mayıs ayları içerisinde 35 proje vatandaşlar tarafından önerilmiştir. Son iki aylık süreçte özellikle yurt dışında yaşayan hemşerilerimizin yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz. 35 başvurunun 25 'nin yurt dışında ikametgah eden Kayserili hemşerilerimiz proje sunmuşlardır. Bu ilgiyi çok önemsiyoruz. Demek ki yurt dışında yaşasalar dahi Melikgazi'yi önemsiyor ve değer veriyorlar" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:47 Kaynak: İHA
Melikgazi, Mustafa Palancıoğlu, Güncel
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