58 mahallesi bulunun ve Kayseri nüfusunun yarısına hizmet veren Melikgazi de 34 zabıta memuru ve 35 yardımcı eleman olmak üzere 7 zabıta merkez hizmet binasında hizmet verdiklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Örnek ve Referans Belediyesi Melikgazi Belediyesinin bu başarısının temelinde hizmet içi seminerleri bulunmaktadır. Personelimiz konusunda bilgili, tecrübeli ve çıkan yasa ile yönetmelikler hakkında her zaman güncel olarak eğitilmektedir. Mesleğinin konusu hakkında bilgili ve donanımlı olan personelimize ayrıca halkla ilişkiler, kitle psikolojisi, etkin hizmet, ekip çalışması gibi konularda hizmet içi eğitim verilmektedir. Nitekim bu seferde Zabıta Müdürü Duran Akdağ ile Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Yüksel tarafından zabıta elemanlarına halkla ilişkiler ve zabıta şikayet değerlendirme ve tutanak konularında bilgiler verilmiştir" değerlendirmesinde bulundu



Melikgazi Belediyesi Meclis salonunda yapılan eğitim seminerinde zabıtanın gün geçtikçe çevre, imar, kaçak inşaat, denetim, sağlık, zabıta birimleri gibi konularda uzmanlaştığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 18 araç ile görev yapan zabıta biriminin Melikgazi Halkına hizmet verdiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ