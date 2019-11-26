Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Zabıta personeli bilgilendiriyor"
Son Dakika Güncel Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Zabıta personeli bilgilendiriyor' - Son Dakika

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Zabıta personeli bilgilendiriyor"

6 saat önce

58 mahallesi bulunun ve Kayseri nüfusunun yarısına hizmet veren Melikgazi de 34 zabıta memuru ve 35 yardımcı eleman olmak üzere 7 zabıta merkez hizmet binasında hizmet verdiklerini belirten Başkan Dr.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,

58 mahallesi bulunun ve Kayseri nüfusunun yarısına hizmet veren Melikgazi de 34 zabıta memuru ve 35 yardımcı eleman olmak üzere 7 zabıta merkez hizmet binasında hizmet verdiklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Örnek ve Referans Belediyesi Melikgazi Belediyesinin bu başarısının temelinde hizmet içi seminerleri bulunmaktadır. Personelimiz konusunda bilgili, tecrübeli ve çıkan yasa ile yönetmelikler hakkında her zaman güncel olarak eğitilmektedir. Mesleğinin konusu hakkında bilgili ve donanımlı olan personelimize ayrıca halkla ilişkiler, kitle psikolojisi, etkin hizmet, ekip çalışması gibi konularda hizmet içi eğitim verilmektedir. Nitekim bu seferde Zabıta Müdürü Duran Akdağ ile Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Yüksel tarafından zabıta elemanlarına halkla ilişkiler ve zabıta şikayet değerlendirme ve tutanak konularında bilgiler verilmiştir" değerlendirmesinde bulundu


Melikgazi Belediyesi Meclis salonunda yapılan eğitim seminerinde zabıtanın gün geçtikçe çevre, imar, kaçak inşaat, denetim, sağlık, zabıta birimleri gibi konularda uzmanlaştığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 18 araç ile görev yapan zabıta biriminin Melikgazi Halkına hizmet verdiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:11 Kaynak: İHA
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