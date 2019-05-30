Başkan Dr. Palancıoğlu, "Anketler ile katılımcı demokrasinin güzel bir örneğini sergiliyoruz"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, katılımcı demokrasiye büyük önem verdiklerini ve belediye yatırımların her aşamasında istişare ile fikir alışverişi yaparak gerçekleştirdiklerini bu amaç ile de 5 yıllık yatırım planı için internet üzerinden anket çalışması başlattıklarını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, katılımcı demokrasiye büyük önem verdiklerini ve belediye yatırımların her aşamasında istişare ile fikir alışverişi yaparak gerçekleştirdiklerini bu amaç ile de 5 yıllık yatırım planı için internet üzerinden anket çalışması başlattıklarını söyledi.



Belediye yatırımlarını planlarken mahalle muhtarları, mesleki oda ve dernekler ile muhakkak fikir alışverişinde bulunduklarını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Melikgazi Belediyesi olarak yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi sıralamasında mahalle halkı, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışıyoruz. Çalışmaların daha verimli ve etkin olabilmesi için anket çalışmaları yapıyoruz. 2019-2024 yılları arasını kapsayan 5 yıllık stratejik planlaması için geniş kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin internet sayfası yayınlanan bilgi formunu doldurmaları ve yapılması istenilen projeleri var ise belirtmeleri istenmektedir. Anketimize iştirak edilerek hem demokrasiye hem de yatırımlara sahip çıkılmış olunacaktır" dedi.



Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ankete katılan vatandaşlara ve bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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