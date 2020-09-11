Başkan Dr. Palancıoğlu: "Cuma günleri tespitlerimiz devam ediyor, bugün Eskişehir bağları gece... - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu Cuma günü sabahın erken saatlerinde temizlik, park bahçe, ulaşım ve fen işleri gibi birimler ile alan çalışması yaparak Danışmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerinde yapılması gerekenleri tespit ettiklerini söyledi.

Her Cuma günü erken saatlerde seçilen bir bölgede ekip gezerek durum değerlendirme çalışması yaptıklarını hatırlatan ve pazartesi günü de koordineli çalışma ile bölge geniş çaplı bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, " bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren teknik gezi düzenleyerek inceleme yaptık. Yapılması gereken işlerimizi yerinde görerek tespit ettik. Şu anda zaten bu bölge de yoğun asfalt çalışması, yaya yolu ve otopark çalışması yapılmaktadır " dedi

Üç mahallesi ve nüfusu ile Eskişehir Bölgesinin birçok ilden daha büyük olduğunu ifade Başkan Dr. Palancıoğlu, Pazartesi günü tespit edilen konular koordineli bir şekilde tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ