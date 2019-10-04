Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Palancıoğlu, "İmkan tanınır ve destek olunursa başarılar arka arkaya geliyor"
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Başkan Dr. Palancıoğlu, "İmkan tanınır ve destek olunursa başarılar arka arkaya geliyor"

2 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor voleybol ve basketbol takımların karşılaşmalara hızlı başlayarak sahalardan galibiyetler ile ayrıldıklarını söyledi.

Başkan Dr. Palancıoğlu,

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye spor voleybol ve basketbol takımların karşılaşmalara hızlı başlayarak sahalardan galibiyetler ile ayrıldıklarını söyledi.


Gençlere spor yapma imkanı verilir ve destek olunursa başarılarının da beraberinde geleceğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Melikgazi Basketbol Takımı 14 yaş gurubu 2. maçında Talas Bahçelievler lisesini 61-16 gibi farklı bir skor ile yendi. Bu başarı inanmışlığın ve disiplinli çalışmanın bir sonucudur." dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, gençleri bu başarılarından dolayı kutladığını ve sezon boyunca bu başarıyı göstermelerini istedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, basketbol, voleybol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:47 Kaynak: İHA
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