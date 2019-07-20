Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Palancıoğlu: "Kapalı Çarşı Kayseri'de ticaretin, turizmin ve tarihin kalbidir"
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Başkan Dr. Palancıoğlu: "Kapalı Çarşı Kayseri'de ticaretin, turizmin ve tarihin kalbidir"

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Kapalı Çarşı'nın Türkiye'de olduğu gibi Dünya da ender olan bir alış veriş merkezi olduğunu tarihi, turizmi ve ticareti bir arada barındırdığını söyledi.

Başkan Dr. Palancıoğlu:
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Kapalı Çarşı'nın Türkiye'de olduğu gibi Dünya da ender olan bir alış veriş merkezi olduğunu tarihi, turizmi ve ticareti bir arada barındırdığını söyledi.

Bir grup kapalı Çarşı esnafın Melikgazi Başkanlığına yapmış olduğu ziyaretinde açıklamalarda bulunan Başkan Palancıoğlu, "Kayseri Kapalı Çarşısı Kayseri halkına 620 yıldır hizmet vermektedir. Kapalı çarşı yerleşmiş bir kültürün mirasını taşımaktadır. Kayseri Kapalı Çarşısı, aynı zamanda ülkemizin hatta dünyanın tarihi bir mekan olarak ev sahipliği yapmaktadır. Bölge Şehri Kayseri için ayrı bir önem arz eden Kapalı Çarşı Esnafımızı için projelerimiz bulunmaktadır. Çünkü bu tarihi çarşısının bir bakıma esnaflarımız ve vitrin açısından yeniden düzenlenmesi gerekmektedir" dedi.

Belediye çalışma ve hizmetleri ile bölgenin ticaret ve ekonomisine yön verdiklerini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, Kapalı Çarşı Esnafı ile yapılan durum ve projelerin değerlendirmesi hizmette bütünlük sağlayacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:10 Kaynak: İHA
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