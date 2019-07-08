Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Palancıoğlu: "Kayseri Basını Melikgazi de birleşiyor, buluşuyor"
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Başkan Dr. Palancıoğlu: "Kayseri Basını Melikgazi de birleşiyor, buluşuyor"

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentte basın camiasında görev yapan medya çalışanların Melikgazi'de birleşecekleri, buluşacakları ve yaşayacaklarını söyledi.

Başkan Dr. Palancıoğlu:
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentte basın camiasında görev yapan medya çalışanların Melikgazi'de birleşecekleri, buluşacakları ve yaşayacaklarını söyledi.

Kayseri Gazeteciler Yapı Kooperatif alanın Melikgazi ilçe sınırları içerisinde bulunduğu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Kayseri Gazeteciler Yapı Kooperatifine ait Tavlusun Mahallesindeki arsaların TOKİ tarafından inşaatlarına başlaması ile Kayseri medyası Melikgazi buluşacak, birleşecek ve yaşayacak. Dolayısı ile Kayseri medyasının kalbi Melikgazi'de atacak. Melikgazi Belediyesi bölge şehri Kayseri'nin lokomotifidir. Sanayi merkezi, bankacılık, ticaret ve esnaf siteleri Melikgazi'de yer almaktadır. Alışveriş ve kapalı çarşı ve kale ve önemli tarihi yapılar Melikgazi'dedir. Erciyes kış sporları merkezi, bağ ve sayfiye alanları Melikgazi'dedir. Bundan böyle Basının kalbi de Melikgazi'de olacaktır" dedi.

Melikgazi'nin her zaman güzelliği ve huzuru bağrında yaşattığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, medya çalışanlarına şimdiden kooperatif evlerinin hayırlı olması temennisinde bulunduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:30 Kaynak: İHA
Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel
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