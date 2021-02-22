Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayserili sporcu Ersin Tekal'ı tebrik etti - Son Dakika

Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayserili sporcu Ersin Tekal'ı tebrik etti

22.02.2021 13:39
Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayserili sporcu Ersin Tekal'ı tebrik etti, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Trabzon'daki 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda birinci olan ve altın madalya kazanan Kayserili sporcu atlet Ersin Tekal için bir tebrik mesajı yayımladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Trabzon'daki 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda birinci olan ve altın madalya kazanan Kayserili sporcu atlet Ersin Tekal için bir tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Palancıoğlu, yayınlamış olduğu mesajda şu açıklamalarda bulundu:

"Tokyo Olimpiyatları için kota yarışması olan ve 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda 10 km'lik yarışta birinci olan Kayserili sporcumuz Ersin Tekal'ın başarısından son derece gurur duyduk, onurlandık. Kayseri için sporda, bilimde, edebiyatta, sanatta birçok başarının arka arkaya gelmesi bir övünç kaynağıdır."

Kayseri Belediyeleri olarak spor tesislerinin yapılmasının, spor ve sporcuya önem verilmesi ve yatırımlar yapılmasının bu başarılarda büyük payı olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şahsı ve hemşerileri adına Kayserili sporcu Ersin Tekal'ı kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayserili sporcu Ersin Tekal'ı tebrik etti

Mustafa Palancıoğlu, Altın Madalya, Kayseri, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayserili sporcu Ersin Tekal'ı tebrik etti - Son Dakika


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