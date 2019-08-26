Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Palancıoğlu: "Komşu İl ve İlçelerden Klasik Otomobili Olan Festivale Katılabilir"
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Başkan Dr. Palancıoğlu: "Komşu İl ve İlçelerden Klasik Otomobili Olan Festivale Katılabilir"

31 dakika önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Mustafa Palancıoğlu,30 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arısında gerçekleştirilecek olan Klasik Otomobil Festivali'ne yoğun ilgi gösterildiğini ve 10 ilden klasik otomobil tutkunu olanların festivale katılacağını söyledi.

Başkan Dr. Palancıoğlu:

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu,30 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arısında gerçekleştirilecek olan Klasik Otomobil Festivali'ne yoğun ilgi gösterildiğini ve 10 ilden klasik otomobil tutkunu olanların festivale katılacağını söyledi.


Festival için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ve klasik otomobillerin açık alanda sergileneceğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi Mustafa Şimşek Caddesi üzerinde yer alan açık alandaki çalışmaları yerinde denetledi ve festivale hazır olduklarını kaydetti.


Her aracın klasik otomobil olmayacağını ve koleksiyon da yer alamayacağını çünkü araçların bakımlı, yürüyen aksamı çalışır ve trafiğe çıkabilir gibi bir takım donatımların olması gerektiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Kayseri artık kendine yeni bir marka daha buldu ve onayladı. Kayseri artık 'Klasik Otomobil Festivali' ile de anılacak ve bilinecek merkez haline gelecektir. İnanıyorum ki ileriki yıllarda daha da genişleyecektir. Bu aynı zamanda turizme katkı sağlamaktadır" dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:26 Kaynak: İHA
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