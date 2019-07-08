Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Palancıoğlu "Melikgazi'nin sosyal sorumluluk projeleri, Japonların dikkatini çekti"
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Başkan Dr. Palancıoğlu "Melikgazi'nin sosyal sorumluluk projeleri, Japonların dikkatini çekti"

2 saat önce

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden Toshifumi Endo Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek Melikgazi'nin Sosyal sorumluluk ve sosyal belediyecilik konusundaki çalışma, yatırım ve projeleri hakkında bilgiler aldı.

Başkan Dr. Palancıoğlu
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden Toshifumi Endo Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek Melikgazi'nin Sosyal sorumluluk ve sosyal belediyecilik konusundaki çalışma, yatırım ve projeleri hakkında bilgiler aldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Almanya, Çin derken bu seferde Melikgazi Belediyesi'nin Sosyal Sorumluluk projelerin Japonlar tarafından dikkatle takip edilerek değerlendirildiğini söyledi.

Birçok belediye'nin sosyal sorumluk projeleri bulunduğunu ancak Melikgazi Belediyesin Genç İşsizlere mesleki eğitim ile istihdam, engellilerin topluma kazandırılması gibi sosyal sorumluluk projelerin evrensel birer çalışma olduğunu belirten Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ikinci katibi Toshifumi Endo "Evrensel her proje ve çalışmaya Japonya olarak sahipleniyor, katkı sağlıyor ve destek oluyoruz. Melikgazi Belediyesi'nin Sosyal Sorumluluk projeleri anlamlı olduğu kadar rasyonel ve çözüm odaklı" dedi.

Çalışmaları ve projeleri ile Melikgazi'nin birçok dünya ülkesince dikkate alındığını ve incelemeye tabi tutulduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, dünya ülkelerin Melikgazi belediye çalışmalarını ilgilenmesinin ve değere alınmasının son derece önemli olduğunu bu açıdan Çözüm odaklı projeler ürettiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:06 Kaynak: İHA
Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Japonya, Ankara, Güncel
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