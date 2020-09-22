Başkan Dr. Palancıoğlu; Murat Eskici'ye yeni görevinde başarılar diledi - Son Dakika

Başkan Dr. Palancıoğlu; Murat Eskici'ye yeni görevinde başarılar diledi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanmasından dolayı yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Dr. Palancıoğlu; Murat Eskici'ye yeni görevinde başarılar diledi, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanmasından dolayı yeni görevinde başarılar diledi.

7 yıl süre ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Murat Eskici'nin şehrimizde spora ve sporcuya büyük katkı sağladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yayınlamış olduğu mesajda şunları söyledi

"2013 yılından bu yana Şehrimizde yaptığı başarılı hizmetlerinden dolayı Murat Ekici'ye teşekkür ediyorum. Murat Ekici'nin, İzmir'de de başarılı çalışmalarının devam edeceğine yürekten inanıyorum. Görevi süresince bir çok spor organizasyonunu başarı ile yerine getirdiği gibi şehrimizde sporun gelişimine şahsi gayretleri ile bir çok spor dalında başarılı sporcunun yetişmesine imkan sağlayarak, Kayseri sporuna büyük katkı sağlamıştır. Her başarılı sporcunun altında Murat Eskici'nin gayretini ve katkısını açıkça görürsünüz. Melikgazi Belediyesi olarak birlikte gerçekleştirdiğimiz başarılı yatırım, hizmet ve etkinliklerden dolayı da Eskici'yi teşekkür ediyorum"

Başkanı Dr. Palancıoğlu, Bu münasebetle başarılı çalışmalarından ve Kayseri'ye vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Murat Eskici'ye teşekkür ederek, yeni görev yerinin de hayırlı uğurlu olmasını dileğinde bulunduğu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Dr. Palancıoğlu; Murat Eskici'ye yeni görevinde başarılar diledi - Son Dakika

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