Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Palancıoğlu'ndan Babalar Günü'nde anlamlı mesaj
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Başkan Dr. Palancıoğlu'ndan Babalar Günü'nde anlamlı mesaj

2 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Babalar Günü nedeniyle yayınlamış olduğu mesajda; baba olanlar ile baba adaylarının Babalar Günü'nü kutladı.

Başkan Dr. Palancıoğlu'ndan Babalar Günü'nde anlamlı mesaj, System.String[]
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Babalar Günü nedeniyle yayınlamış olduğu mesajda; baba olanlar ile baba adaylarının Babalar Günü'nü kutladı.

Babalar Gününde anlamlı bir deyişi paylaşan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Babalar gününde sizlere bir değişi paylaşmak istiyorum. Çocuklar; 4 yaşında: babam her şeyi biliyor. 8 yaşında: babam galiba bazı şeyleri biliyor. 12 yaşında: aslında, babam bu konuda hiçbir şey bilmiyor. 18 yaşında: babam mı? Aman Allah'ım! o, hiçbir şeyden anlamaz. 25 yaşında: babam bu konuda az da olsa bir şeyler biliyor. 30 yaşında: bu konuda babamın fikrini alsak iyi olur. 35 yaşında: babama sormadan hiçbir şey yapmasam iyi olacak. 40 yaşında: acaba babam bu konunun nasıl üstesinden gelirdi? 50 yaşında ise: babamın yanımda olması ve bu konu hakkında fikir vermesini çok isterdim. Meğer babam her şeyi biliyormuş, dermiş. Hayatta bizi en çok seven iki kişiden biri, babalarımızın gözyaşları çok nadir akar. Kızını gelin eden ya da oğlunu askere uğurlayan babanın gözlerinde gördüğümüz ıslaklık aslında yüreğinin sesidir. Bu duygu ve düşüncelerle bizleri bugünlere yetiştiren ve geleceğe hazırlayan, tecrübelerinden fazlasıyla hissedar olduğumuz büyüklerimizin, yaşlılarımızın BABALAR GÜNÜ'nü kutluyor, mutlu ve huzurlu günler geçirmeleri dileğiyle saygılarımı sunuyorum" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:00 Kaynak: İHA
Melikgazi, Mustafa Palancıoğlu, Babalar Günü, Güncel
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