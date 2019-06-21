Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Palancıoğlu: "Sokak Rayiç ile Bina Değerleri İnter-net sayfamızda yayınlanmaktadır"
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Başkan Dr. Palancıoğlu: "Sokak Rayiç ile Bina Değerleri İnter-net sayfamızda yayınlanmaktadır"

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi WEB sayfasında Belediye Hizmetleri başlığında başlattıkları sokak rayiç ile bina değerlerini gösteren çalışmanın referans olduğunu ve ilgililerce takdir topladığını söyledi.

Başkan Dr. Palancıoğlu:
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi WEB sayfasında Belediye Hizmetleri başlığında başlattıkları sokak rayiç ile bina değerlerini gösteren çalışmanın referans olduğunu ve ilgililerce takdir topladığını söyledi.

Özellikle emlak alım ve satımlarda Tapu Müdürlüğünden istenilen emlak beyan değerlerinde bu hizmetin çok önemli olduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Emlak alım satımı yapan mülk sahiplerin bundan böyle Melikgazi Belediyesine bizzat gelerek zaman kaybına neden olmayacaktır. Belediyemiz Web sayfasına girerek Hizmetler Başlığında yer alan bölüm de Sokak Rayiç ile Bina Değerleriseçeneklerinden kendi mülklerine ait bilgilere ulaşabileceklerdir" dedi.

E-DEVLET sisteminin tüm alt yapısını oluşturduklarını ve artık Melikgazililerin dünyanın neresinde olursa olsun internet ağı ile iş ve işlemlerini oturdukları yerden gerçekleştirebileceklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesinin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:08 Kaynak: İHA
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