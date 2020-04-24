Başkan Dr. Şadi Yazıcı, piyano çalarak miniklerin 23 Nisan'ını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Dr. Şadi Yazıcı, piyano çalarak miniklerin 23 Nisan'ını kutladı - Son Dakika

Başkan Dr. Şadi Yazıcı, piyano çalarak miniklerin 23 Nisan'ını kutladı

6 saat önce

Tuzla'da bayram kutlamaları, Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın 23 Nisan'ın ilk saatlerinde piyano çalarak seslendirdiği 23 Nisan şarkısı eşliğinde miniklerin bayramını kutlamasıyla başlayıp tüm gün ve gece sürdü.

Başkan Dr. Şadi Yazıcı, piyano çalarak miniklerin 23 Nisan'ını kutladı, System.String[]

Tuzla'da bayram kutlamaları, Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın 23 Nisan'ın ilk saatlerinde piyano çalarak seslendirdiği 23 Nisan şarkısı eşliğinde miniklerin bayramını kutlamasıyla başlayıp tüm gün ve gece sürdü.


Çocukların sevgi dolu dünyasında, düşleri gibi güzel bir bayram için kolları sıvayan Tuzla Belediyesi sürprizlerle bayramda çocukların sevincine ve coşkusuna ortak oldu.


23 Nisan konvoyu çocukların coşkusuna ortak oldu


Çocuklar için seçilip bayraklarla, balonlarla ve çiçeklerle rengarenk süslenen 23 Nisan otobüsü ve hizmet araçlarından oluşan konvoy Tuzla'da bulunan 17 mahalleyi gezerek balkonlarında bayraklarla bekleyen çocukların şarkısına ortak oldu. 23 Nisan Çocuk Bayramını evde kutlayan çocuklar için, bayram etkinliklerini ve neşesini balkonlara, pencerelere ve evlere taşıyan Tuzla Belediyesi, animatörler, şarkılar ve eğlencelerle cadde cadde Tuzla'yı dolaştı. Coşkulu alkışlar, bayraklar ve şarkılarla kutlamaya balkonlarından katılan her yaştan Tuzlalılar bayram coşkusuna evlerinden ortak oldular.


Çocuklarla sosyal medya buluşması


Bayram sevincini evlerini bayraklar ve rengarenk resimlerle süsleyerek evlerinde yaşayan çocuklarla video konferans ile bir araya gelen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çocukların bayram mutluluğuna ortak oldu.


Çocukların " Şadi Amcaları " için hazırladığı şarkılar, şiirler, resimler ve renkli sorularla tebessümlerle süren güzel konuşma, Başkan Dr. Şadi Yazıcı'nın bayram kutlaması ve bu günleri telafi edeceğiz cümleleriyle tamamlandı.


Çocukların yüreği dünyayı güzelleştirecek. Biz çocuklar için çalıştıkça yorulmuyoruz diyen Dr. Şadi Yazıcı, " Çocuklarla yılın her döneminde beraberiz ancak bu defa 23 Nisan şarkısıyla bayram coşkularına ve sevinçlerine de ortak olmak istedim. Dünyanın tek çocuk bayramına sahip olma gururunu yaşadığımız bu güzel günde ayrıca yüzüncü yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine sahip olma onurunu bizlere yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu güzel ülkeyi geleceğin teminatı çocuklara ve gençlere emanet etti.


Bizlerde Gençlik eşittir gelecek diyerek çocuklarımız için çok çalışıyoruz. 23 Nisan konvoyumuz her yaştan Tuzlalılara bayram heyecanını yaşattı. Çocuklarımız ile video konferans ile bir araya gelerek çocukların dilinden şiirlerle bayram coşkusunu paylaştık.


Bu güzel günde çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Çocukların olduğu her yer güzelleşiyor. Bugün her ev bir bayram meydanı coşkusuyla süslendi. Bizler de çocuklarımıza sürprizler yapmaya devam edeceğiz. Tüm dünya çocuklarını çok seviyoruz. 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun" sözleriyle miniklere özel bayram mesajı gönderdi.


Akşam gerçekleştirilen ve vatandaşların bayraklarla katıldığı İstiklal Marşı etkinliği ile sokakların İstiklal Marşı ile çınladığı Tuzla'da vatandaşların bayram coşkusuna ortak olan Tuzla Belediyesi 23 Nisan etkinliklerini gün boyunca sürdürdü. - İSTANBUL

Şadi Yazıcı, 23 Nisan, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 04:06 Kaynak: İHA

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