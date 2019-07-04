Son Dakika Haberleri: Başkan Dündar'a kanaryalı ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Dündar'a kanaryalı ziyaret

1 saat önce

Soğanlı Kuş Pazarı esnafı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a kanarya hediye etti.

Başkan Dündar'a kanaryalı ziyaret, System.String[]
Soğanlı Kuş Pazarı esnafı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a kanarya hediye etti.

31 Mart seçimlerinin ardından uzun bir zaman geçmesine rağmen Osmangazi'de üçüncü kez belediye başkanı seçilen Mustafa Dündar'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Başkan Dündar'ı ziyaret eden Soğanlı Kuş Pazarı esnafı, hayvanlara olan sevgisiyle tanınan Başkan Dündar'a kanarya hediye etti. Ziyaretlerinden ve güzel hediyelerinden dolayı Soğanlı Kuş Pazarı esnafına teşekkür eden Başkan Dündar, "Belediyemiz tarafından hizmete kazandırdığımız toplam 5 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 200 tezgahın yer aldığı Soğanlı Kapalı Pazar Alanı, her pazar Türkiye'nin dört bir yanından gelen kuş yetiştiricileri ve meraklılarına ev sahipliği yapıyor. Kuş pazarlarını sokaktan kurtarıp, kapalı alanda güvenli ve kontrollü olarak kurulmalarını sağladık. Türkiye'nin en modern kuş pazarını esnafımızın hizmetine sunduk" dedi.

Soğanlı Kuş Pazarı esnafı da kendilerine Türkiye'nin en modern tesisini tahsis ettiği için Başkan Dündar'a teşekkür etti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:57 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 gerilimiyle ilgili konuştu: Bunun adı gasp olur Ayvalık'ta 1000 yıllık batıktan kalanlar büyük ilgi görüyor Kilosu 8 bin liraya satılan arı sütünde taleplere yetişemiyor Ünlü doktor Mehmet Öz, kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 15:17:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Dündar'a kanaryalı ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]