Son Dakika Haberleri: Başkan Dündar, askere gidecek gençlerle halay çekti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Dündar, askere gidecek gençlerle halay çekti

4 dakika önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Demirtaş'ta vatani görevlerine uğurlanan gençlerle halay çekti.

Başkan Dündar, askere gidecek gençlerle halay çekti, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Demirtaş'ta vatani görevlerine uğurlanan gençlerle halay çekti.


Demirtaş bölgesinde önümüzdeki günlerde askere gidecek 40 genç için uğurlama töreni yapıldı. Başkan Dündar da Peygamber ocağına gidecek gençleri yalnız bırakmadı. Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Demirtaş Meydanı'nda ilk olarak vatandaşlara aşure ikram edildi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ve dualarla başlayan aşure dağıtımının ardından Demirtaş Meydanı'nda toplanan asker adayları, kahramanlık türküleri söyleyip davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da gençlerin oyunlarına eşlik etti. Bu sırada Başkan Dündar'ın yanına gelerek kendine has halay oyunu sergileyen 'Harika Dayı' lakaplı Sebahattin Çelenk isimli vatandaş da ilgi odağı oldu.


Demirtaş'ta güzel bir geleneği gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dündar, "Yiğit gençlerimizi vatan nöbetine uğurlamanın heyecanını yaşıyoruz. Gençlerimiz, vatani görevlerini hayırlısıyla yerine getirsinler, hizmetlerini layıkıyla yapsınlar. İnşallah, gittikleri gibi sağ salim gelsinler. Rabbim, bütün askerlerimizi ailelerine ve sevdiklerine kavuştursun" dedi. Başkan Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte asker adayı gençlerle tek tek vedalaşırken, hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da gece boyunca 29 artçı deprem yaşandı
Balık fiyatları, beyaz eti solladı Vatandaş, deprem sonrası kentsel dönüşüm için soluğu belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nde aldı Bursa annesi tarafından minibüste bırakılan engelli çocuk fenalaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 16:21:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Dündar, askere gidecek gençlerle halay çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]