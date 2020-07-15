Başkan Dündar'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Başkan Dündar'dan 15 Temmuz mesajı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Dündar, "15 Temmuz 2016 tarihinin Türk Milleti'nin tarih sahnesinde yeniden yer almaya başladığının ilk adımı olduğunu ifade ederek, " Ayasofya Camii'nin açılışı da ikinci adımdır. Bu adımlar devam edecek ve bu millet tarihteki hüviyetine yeniden kavuşacaktır" dedi.

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Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "15 Temmuz hain darbe girişimi, bu ülkenin gelişimini, büyümesini ve tarihteki hüviyetine kavuşmasını engellemek adına yapılan bir girişimdir. Türk Milleti, Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne alın teriyle çalışıp, dişiyle, tırnağıyla mücadele ederek, ekonomisini güçlü hale getirmiştir. Bu ekonomik ve siyasal güçlenme ile Türkiye, hem bölgesinde hem de dünya çapında söz sahibi olmuştur. Bunu gören emperyalist zihniyet, bu milletin tarihteki konumuna yeniden gelmemesi için böyle bir işgal girişiminde bulunmuştur. Haçlı zihniyeti, hiçbir zaman Türkiye üzerindeki, emellerinden ve hedeflerinden vazgeçmemiştir. Bu milletin önünü kesmek adına sürekli girişimlerde bulunmaktadırlar. 15 Temmuz'da milletimiz tek yumruk olarak ülkemize, milletimize, bayrağımıza ve demokrasimize yapılan bu saldırıyı geri püskürtmüştür" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimin Türkiye'nin yeniden dirilişi olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Böyle durumlarda halkın tek yumruk olabilmesi için güçlü bir lidere ihtiyacı vardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o gece ne kadar büyük bir lider olduğunu bir kez daha göstererek, milletimizin vatanına ve bayrağına sahip çıkması için gerekli mesajı vermiştir. Halkımız Cumhurbaşkanımızın mesajı ile caddelere, sokaklara ve meydanlara çıkarak silahsız bir şekilde, bu milletin askerlerini ve silahlarını kullanarak milletimizin üzerine salan kişilere karşı mücadele etmiştir. 15 Temmuz, Türk Milleti'nin yeniden tarih sahnesinde yer almaya başladığının ilk adımıdır. Ayasofya Camii'nin açılışı da ikinci adımdır. Bu adımlarımız devam edecek ve bu millet tarihteki hüviyetini yeniden alacaktır" diye konuştu. - BURSA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Dündar'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

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