Başkan Dündar'dan Osmangazi Müftüsü Uzun'a ziyaret - Son Dakika

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Mustafa Dündar, kısa bir süre önce Osmangazi İlçe Müftülüğü'ne atanan Mehmet Uzun'u makamında ziyaret etti. Belediyenin çalışmaları hakkında Uzun'a bilgi veren Başkan Dündar, manevi değerlere sahip çıkma hususunda Osmangazi Belediyesi'nin öncü olduğunu söyledi. Dündar, "Tarihi camilerimizi restore ederek çevre düzenlemesiyle hak ettiği değere ulaştırıyoruz. Çevre düzenlemeleri ve abdestlik yapımlarının yanı sıra pandemi sürecinde camilerimizi sürekli dezenfekte ediyoruz. İnşallah sizlerin de katkısıyla daha iyi işlere birlikte imza atacağız" dedi.

Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun ise, nazik ziyaretinden dolayı Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür ederek, Bursa için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - BURSA