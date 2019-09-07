Başkan Dündar'dan Zabıta'ya kutlama ziyareti

Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personelin haftasını kutladı.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez'in de hazır bulunduğu ziyarette mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalışan teşkilatın 193. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Dündar, "Vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği adına fedakarca çalışan zabıta personelimize teşekkür ediyorum. Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Üniformalarınızla gittiğiniz yerlerde bizleri, ilçelerinizi temsil etmektesiniz. İnsanlarımızın can ve mallarını korumaya çalışırken aynı zamanda vatandaşların sağlığı için denetimler yapıyorsunuz. Zabıta personelimize görevlerinde başarılar diliyor, Zabıta Teşkilatı'nın 193. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi.