Başkan Dündar: "Dayanışma ruhumuzu tüm dünya gördü" - Son Dakika
Son Dakika Yerel Başkan Dündar: 'Dayanışma ruhumuzu tüm dünya gördü' - Son Dakika

Başkan Dündar: "Dayanışma ruhumuzu tüm dünya gördü"

6 saat önce

Başkan Dündar: "Dayanışma ruhumuzu tüm dünya gördü" Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm dünyayı sarsan korona virüs salgınına karşı Türkiye'nin en başından beri çok iyi yol izlediğini belirterek, "Alınan tedbirlerin karşılığını inşallah, yakın zamanda görürüz" dedi.

Başkan Dündar: "Dayanışma ruhumuzu tüm dünya gördü"

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm dünyayı sarsan korona virüs salgınına karşı Türkiye'nin en başından beri çok iyi yol izlediğini belirterek, "Alınan tedbirlerin karşılığını inşallah, yakın zamanda görürüz" dedi.

Korona virüs vakasının Türkiye'de görülmesinin ardından teyakkuza geçen ve vatandaşların mağdur olmaması için bütün tedbirleri alan Osmangazi Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 13 Mart'tan itibaren yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmaları belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile değerlendirdi. Belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda, başkan yardımcıları ve birim müdürleri sosyal mesafeye ve maske takmaya özen gösterdi.

Nüfusu 1 milyona ulaşan Osmangazi'de toplum sağlığını korumak adına yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "13 Mart'tan itibaren ilçemizdeki meydanlar, camiler, parklar, cadde ve sokaklar ile kamu binalarını sürekli olarak dezenfekte ediyoruz. Bunun yanında hemşehrilerimize yönelik sosyal destek çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu süreçte herkes büyük gayretle çalışıyor. Vatandaşlarımıza birebir hizmet götüren, biz yerel yönetimleriz. Çalışmalarımızı resmi kurumlarla koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Şu süreçte asıl işimiz, vatandaşın ihtiyaçlarına cevap vermek. Sosyal yardımlarımızı zaten yıl içinde rutin olarak yapıyorduk. Bu süreçte çalışmalarımızı arttırmış olduk" dedi.

Dayanışma ve yardımlaşmayı çok seven bir millet olduğumuza dikkat çeken Dündar, "Bu dayanışma ruhumuzu devlet olarak da tüm dünyaya gösterdik. İngiltere, İspanya, Fransa ve ABD gibi ülkelere tıbbi malzeme gönderdik. Bu, sosyal yapımızın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. ABD'de bu hastalığın tedavi masrafının on binlerce dolar olduğunu görüyoruz. Bizim devletimiz, Fransa'nın ölüme terk ettiği hastamızı özel uçakla alıp getiriyor. Böyle bir anlayış ve çalışma içindeyiz. Şu bir gerçek ki, krizi yönetme noktasında Türkiye Cumhuriyeti, en başından beri güzel bir yol haritası takip ediyor. İnşallah, bu haftadan itibaren artık inişe doğru geçeriz. Bu da alınan tedbirler çerçevesinde oluyor" diye konuştu.

Başkan Dündar: Dayanışma ruhumuzu tüm dünya gördü

Mustafa Dündar, Osmangazi, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 06:14 Kaynak: İHA

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