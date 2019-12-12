Başkan Dündar Emekli Personeli Unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Dündar Emekli Personeli Unutmadı - Son Dakika

Başkan Dündar Emekli Personeli Unutmadı

6 saat önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vefa örneği göstererek belediyeden emekli olan personelle bir araya geldi.

Başkan Dündar Emekli Personeli Unutmadı, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vefa örneği göstererek belediyeden emekli olan personelle bir araya geldi.


Osmangazi Belediyesi'nden 2009 ile 2019 yılları arasında emekli olan personeliyle teşekkür yemeğinde buluşan Başkan Dündar, çalışanı ve emeklisiyle büyük bir aile olduklarını belirtti. Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda Osmangazi Belediyesi'nin kurulduğu günden bu yana yaptığı hizmetlerle Bursa sınırlarını aştığının altını çizen Dündar, " Türkiye'de en güçlü yapıya sahip olan bir belediyeyiz. Bütçemiz, kurumsal yapımız ve yaptığımız işlerle bunu en iyi şekilde gösteriyoruz. Bu işin temelinde de sizler varsınız. Bizler, bugün bu noktadaysak sizlerin emeği ve alın teri sayesindedir. Hizmetleriniz ve katkılarınızdan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.


"Belediye Olarak Büyük Bir Aileyiz"


Osmangazi Belediyesi'nin 2 bin 538 çalışanı olduğunu ve 2009 yılından bugüne 255 kişinin emekli olduğunu vurgulayan Başkan Dündar, "Bizler, çalışanlarımızla hem kendimizi yeniliyoruz hem de geçmişten gelen tecrübemizi koruyoruz. Ayrıca günümüzün ihtiyaçlarına cevap veren çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu yapı ve sistemi sürdürmekte kararlıyız. Belediye olarak büyük bir aileyiz. Burası bizim evimiz. Yaptığımız işlerle 866 bin Osmangazili ile birlikte 3 milyon nüfuslu Bursa'ya hizmet ettiğimizi bilmemiz gerekiyor. İnşallah birlik ve beraberliğimizi sürdüreceğiz. Bu akşam buluşmamızı gerçekleştirerek güzel bir atmosfer yakaladık. İyi ki geldiniz. Sizlere sağlıklı, mutlu, huzurlu ömürler diliyorum" diye konuştu.


Konuşmalarının ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, emekli personele teşekkür plaketi takdim etti. Bunun yanı sıra emekli personeller, eski anılardan bahsederken, kendilerine vefa örneği gösteren Başkan Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:27 Kaynak: İHA
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