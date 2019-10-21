Başkan Dündar köy fırınında ekmek pişirdi

Köy kadınlarından doğal köy ekmeği

BURSA - Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Yiğitali Mahallesi kadınları, köy fırınında pişirdikleri ekmekleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Mahalleyi ziyaret ederek köy kadınları ile bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, fırının başına geçerek ekmek pişirdi.

Yiğitali kadınları, 8 ay önce kendi imkanları ile kurdukları Uludağ Yiğitali Köyü Üreten Kadınlar Derneği ile kendi elleriyle organik ekmekler yapıp, çeşitli ürünler üretiyor. Köydeki eski okulu bakımdan geçirerek dernek binasına dönüştüren kadınlar, her Cuma günü bir araya gelip iş bölümü yaparak onlarca ekmek üretiyor. Yaptıkları ekmekleri, odun ateşiyle yaktıkları köy fırınında pişiren dernek üyeleri, ekmekleri köye gelen vatandaşlara satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Köy kadınları, ekmeğin yanı sıra hiçbir katkı maddesi bulunmayan ve organik yetiştirilen ürünler ile tarhana, salça, turşu, reçel, cevizli lokum, erişte ve çeşitli hamur işi ürünleri de yapıyor. Hepsi doğal ve birbirinden lezzetli ürünler, Bursalılar tarafından da büyük ilgi görüyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yiğitali Mahallesi'ni ziyaret ederek köy kadınları ile bir araya geldi. Kurmuş oldukları dernek ve yaptıkları çalışmalardan dolayı kadınları tek tek tebrik eden Başkan Dündar, kadınlar ile birlikte ekmek pişirdi. Köy fırınına giden ve küreğin üzerine koyduğu ekmeği fırına salan Başkan Dündar, pişirdiği ekmeği köy halkına ikram etti.

Uludağ Yiğitali Köyü Üreten Kadınlar Derneği Başkanı Sema Civan, yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Her cuma günü sabah namazı ile birlikte ekmek üretimine başlıyoruz. Ekmek yaparken herhangi bir elektronik alet kullanmıyoruz. Hamuru ellerimizle yoğurup, köy fırınında odun ateşinde ekmeğimizi pişiriyoruz. Ekmeklerimizin lezzeti de buradan geliyor. Fırından çıkarttığımız ekmekleri sıcak sıcak satmaya götürüyoruz. Ekmeklerimizi yiyen herkes çok beğeniyor. Köyümüzdeki eski okul binasını bakımdan geçirerek dernek binasına dönüştürdük. İlerleyen dönemde çalışmalarımızı büyütüp köyümüze kahvaltı salonu açmak istiyoruz" dedi.