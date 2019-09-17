Başkan Dündar, o görüntülere açıklık getirdi

Yenilenen Tahtakale Çarşısı'nda zabıta ekiplerinin köylü kadınların sattıkları gıda malzemelerine el koyması sosyal medyada tartışma başlatırken, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dağ yöresindeki üreticilerin ürünlerini satabilmesi için meydanda alan oluşturduklarını, saat 13.00'e kadar izin verdiklerini söyledi

BURSA - Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından yenilenen 500 yıllık geçmişi bulunan Tahtakale Çarşısı'nda 80 yaşındaki bir köylü teyzenin ürünlerine zabıta tarafından el konulması sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yenilenen Tahtakale Meydanı'nda dağ yöresindeki üreticilerin ürünlerini satabilmesi için alan oluşturduk. Burada trafik düzeni ve esnafın rahat hareket edebilmesi için dağ köylülerine saat 13.00'e kadar izin veriyoruz" dedi.

Tahtakale Meydanı'nda tezgah açan köylülerin ürünleri zabıta ekipleri tarafından toplandı. Kamyonete yüklenen eşyalar ekiplerce götürüldü. 80 yaşındaki teyzenin görüntüsü ise sosyal medyada çeşitli tarıtşmalara yol açtı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın en eski çarşılarından biri olan Tahtakale Çarşısı'nı baştan aşağıya yenilediklerini belirterek, "Asırlardır farklı meslek kollarını kucaklayan ve günümüzde köylü pazarı olarak hizmet veren tarihi çarşıda, esnafın ve köylülerin daha sağlıklı şartlarda ticaret yapmasını sağlamak adına 54 dükkandan 49'unun cephesini yeniledik. Restorasyon çalışmaları sırasında çürük olduğu tespit edilen 5 dükkanı da aslına uygun şekilde yenileyeceğiz. Dükkanların yağmur iniş boruları ve olukları, dükkan camekanları, pencere ve kapı doğramaları ile cephe boyaları tamamen değişti. Dükkanların önündeki açılır kapanır tenteler çarşının dokusuna uygun şekilde yapıldı. Tarihi çarşıdaki cephesi özgün taş duvar olan yüzey ve kemerler, aslına uygun şekilde yeniden restore edilerek gün yüzüne çıkarıldı. Çarşı içerisinde bulunan han kısmının kalıntıları aslına uygun şekilde restore edildi. Bu yenilemelerle birlikte Tahtakale Meydanı'nda yaşanan esnaf ve trafik yoğunluğundan dolayı da bazı düzenlemeler getirdik. Dağ köylerinden gelen vatandaşlarımızın kendi ürettikleri ürünlerini satabilmesi adına meydanda bir alan oluşturduk. Saat 13.00'e kadar bu alanda köylü vatandaşlarımızın satış yapmalarına imkan sağladık" dedi.

Başkan Dündar, dağ yöresinden gelen köylü kadınların sabahın erken saatlerinden 13.00'e kadar sebze ve meyvelerini rahatlıkla satabileceğini sözlerine ekledi.